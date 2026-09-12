Дружба с Высоцким, кома и голос Дамблдора: драматическая судьба Всеволода Абдулова

Миллионы зрителей знали его глубокий, узнаваемый голос: именно Всеволод Абдулов озвучил профессора Альбуса Дамблдора в первом фильме о Гарри Поттере, а ещё персонажей «Властелина колец», «Зеленой мили» и «Пятого элемента».