Дружба с Высоцким, кома и голос Дамблдора: драматическая судьба Всеволода Абдулова

Миллионы зрителей знали его глубокий, узнаваемый голос: именно Всеволод Абдулов озвучил профессора Альбуса Дамблдора в первом фильме о Гарри Поттере, а ещё персонажей «Властелина колец», «Зеленой мили» и «Пятого элемента».
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