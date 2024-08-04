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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Губерниев: «Зенит» выглядит как настоящий суперклуб в России. Очень хороший раздражитель для всех команд, все будут настраиваться как на последний бой»

«Зенит» сейчас выглядит как настоящий суперклуб в России. Было понятно еще по трансферной политике в межсезонье, что команда сделала выводы из событий прошлого сезона.

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