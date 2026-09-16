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Царьград

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«Уникальная атака»: военные эксперты рассказали, что случилось с атаками ВСУ

«Уникальная атака»: военные эксперты рассказали, что случилось с атаками ВСУ

Эксперты назвали последнюю атаку ВСУ уникальной и рассказали, куда пропали украинские беспилотники.Атака украинских формирований на Россию за минувшие сутки оказалась уникальной по количеству запущенных беспилотников.

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