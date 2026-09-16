«Уникальная атака»: военные эксперты рассказали, что случилось с атаками ВСУ

Эксперты назвали последнюю атаку ВСУ уникальной и рассказали, куда пропали украинские беспилотники.Атака украинских формирований на Россию за минувшие сутки оказалась уникальной по количеству запущенных беспилотников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Врач Маматов назв...
- Кто поговорит с М...
- ВД В Новосибирской о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым