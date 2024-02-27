О «шахматах на бегу» рассказала студентка Орловского госуниверситета Юлия Ёрш

«Шахматы на бегу» – так называют ориентирование, потому что спортсмен в ходе своего движения одновременно «читает» карту, проводит анализ для выбора наиболее оптимального маршрута до следующего контрольного пункта, то есть, словно в шахматах, просчитывает ходы.