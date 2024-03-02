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Военное обозрение

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Экс-сотрудник Госдепа США: Когда уляжется пыль, мы узнаем, что Украина была крупнейшей операцией ЦРУ в истории

Экс-сотрудник Госдепа США: Когда уляжется пыль, мы узнаем, что Украина была крупнейшей операцией ЦРУ в истории

По словам бывшего сотрудника американского Госдепа, ЦРУ использует киевский режим для своих операций, направленных против России.

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