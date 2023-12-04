В Джанкое пропала 14-летняя девушка

В Джанкое разыскивают ученицу местной школы-интерната. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК. Фото: пресс-служба МВД по РКВ данный момент устанавливается местонахождение пропавшей 14-летне1 Алиме Палеруш, которая 3 декабря около 22:00 вышла из школы-интернат и не вернулась.
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