В Джанкое пропала 14-летняя девушка

В Джанкое разыскивают ученицу местной школы-интерната. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК. Фото: пресс-служба МВД по РКВ данный момент устанавливается местонахождение пропавшей 14-летне1 Алиме Палеруш, которая 3 декабря около 22:00 вышла из школы-интернат и не вернулась.