Байден пообещал запретить TikTok в США при одобрении конгресса

Джо Байден, президент Соединенных Штатов, сообщил о том, что он будет готов подписать проект закона о запрете социальной сети TikTok в США, но лишь в том случае, если данный законопроект одобрит конгресс.
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