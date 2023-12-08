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Царьград

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Школьный автобус перевернулся в Приморье, внутри находились 22 человека

Школьный автобус перевернулся в Приморье, внутри находились 22 человека

Автобус с детьми перевернулся в Приморье по возвращении с экскурсии.В Приморском крае школьный автобус перевернулся, когда ребята вместе с сопровождающими возвращались с экскурсии - ехали из Владивостока в село Сергеевка.

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