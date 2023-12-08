Школьный автобус перевернулся в Приморье, внутри находились 22 человека

Автобус с детьми перевернулся в Приморье по возвращении с экскурсии.В Приморском крае школьный автобус перевернулся, когда ребята вместе с сопровождающими возвращались с экскурсии - ехали из Владивостока в село Сергеевка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии