Древние пещеры с запутанной сетью туннелей, которая, как утверждают некоторые конспирологи, простирается от Шотландии до Турции, на расстояние почти 5000 км.
Эрдстал
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Древние пещеры с запутанной сетью туннелей, которая, как утверждают некоторые конспирологи, простирается от Шотландии до Турции, на расстояние почти 5000 км.
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