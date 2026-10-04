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Дроны «Герань» атаковали дата-центр в Одесской области

Российские войска осуществили атаку с применением беспилотных летательных аппаратов «Герань». Под удар попал логистический центр компании «Новая почта» в Черноморске, а также на дата-центр, расположенный в Одессе.

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