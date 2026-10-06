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«От этого сплошная польза!» – у Трампа агитируют Европу и дальше закупать у США оружие для бандеровцев

«От этого сплошная польза!» – у Трампа агитируют Европу и дальше закупать у США оружие для бандеровцев

Схема Дональда Трампа по вооружению бандеровской Украины американским оружием за европейские деньги принесла пользу всем участникам.

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