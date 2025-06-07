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Царьград

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Россия привезла 6 тысяч тел украинцев для обмена. Но Киев повёл себя неожиданно

Россия привезла 6 тысяч тел украинцев для обмена. Но Киев повёл себя неожиданно

Мединский заявил, что Россия готова к обмену военнопленными и передаче тел погибших, а Киев затягивает процесс.

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