Дайджест дня: водородный Hilux, кредитные Лады и другие события индустрии

Дайджест дня: водородный Hilux, кредитные Лады и другие события индустрииВ Великобритании на дорожные испытания вышли водородные пикапы Toyota Hilux, построенные местным филиалом японской компании с использованием узлов и агрегатов серийного седана Toyota Mirai.
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