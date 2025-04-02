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Царьград

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Красноярец получил 11 лет за принуждение ребёнка к кражам алкоголя

Красноярец получил 11 лет за принуждение ребёнка к кражам алкоголя

33-летний житель Красноярска осуждён на 11 лет за принуждение 7-летней девочки к хищению алкоголя из магазинов.

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