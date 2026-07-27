Глава Банка Индонезии неожиданно ушёл в отставку

Управляющий Банком Индонезии Перри Варджийо неожиданно объявил об отставке, что вызвало умеренное ослабление рупии и усилило опасения инвесторов относительно независимости центрального банка на фоне сохраняющегося давления на национальную валюту крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии.
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