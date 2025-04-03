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МК: в Москве в офисе найден мертвым директор медицинской компании Могилевцев

МК: в Москве в офисе найден мертвым директор медицинской компании Могилевцев

В Москве погиб директор медицинской компании «Гала-оптик» Михаил Могилевцев. Тело мужчины со следами огнестрельного ранения было обнаружено в среду, второго апреля, около 17 часов в офисе компании на Донской улице в центре столицы.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Где деньги там и выстрелы. Так было всегда и есть сейчас.
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23 час.
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