Google атаковали через целые страны: хакеры угнали домены с помощью взлома национальных реестров Ганы, Самоа и Сьерра-Леоне

Злоумышленники изменяли DNS-записи и получали легитимные HTTPS-сертификаты на чужие ресурсы, что позволило выдавать себя за крупные бренды Неизвестные злоумышленники осуществили целенаправленную атаку на операторов доменных зон (ccTLD) Ганы (.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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