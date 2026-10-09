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Google атаковали через целые страны: хакеры угнали домены с помощью взлома национальных реестров Ганы, Самоа и Сьерра-Леоне

Google атаковали через целые страны: хакеры угнали домены с помощью взлома национальных реестров Ганы, Самоа и Сьерра-Леоне

Злоумышленники изменяли DNS-записи и получали легитимные HTTPS-сертификаты на чужие ресурсы, что позволило выдавать себя за крупные бренды Неизвестные злоумышленники осуществили целенаправленную атаку на операторов доменных зон (ccTLD) Ганы (.

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