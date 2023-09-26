Россияне бросились покупать квартиры в одной стране

Россияне оказались на втором месте среди иностранцев по объемам покупок квартир в Таиланде. Покупатели из России уступили только гражданам Китая, на которых приходится половина всех зарубежных продаж на рынке.
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