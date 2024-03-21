Интернет по талонам

Для любителей шутеек про чебурнет и интернет по талонамИнтернет по талонамБывший министр национального образования предлагает нормировать Интернет, предоставляя, например, ограниченное количество гигабайт для ежедневного использования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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