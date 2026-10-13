Юрист Хаминский объяснил риски покупки квартиры у иностранца

Продавец-иностранец может оспорить продажу квартиры, сославшись на незнание русского языка. Одного такого заявления для отмены сделки недостаточно, рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский, сообщает RT .
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