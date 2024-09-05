В Омске с завтрашнего дня изменится схема движения маршрута № 88. Теперь автобус будет ходить по улицам Лукашевича, Ватутина и Волгоградской.
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В Омске с завтрашнего дня изменится схема движения маршрута № 88. Теперь автобус будет ходить по улицам Лукашевича, Ватутина и Волгоградской.