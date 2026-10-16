Зимой шесть тысяч триста восемьдесят седьмого года от сотворения мира — а по счету южных книжников в год восемьсот семьдесят девятый от Рождества Христова — над студеным озером Ильмень и седым Волховом стояли такие лютые морозы, что трескались вековые сосновые бревна в городских острогах, а птицы замерзали налету и падали в глубокие сугробы твердыми серыми […]Зимой шесть тысяч триста восемьдесят седьмого года от сотворения мира — а по счету южных книжников в год восемьсот семьдесят девятый от Рождества Христова — над студеным озером Ильмень и седым Волховом стояли такие лютые морозы, что трескались вековые сосновые бревна в городских острогах, а птицы замерзали налету и падали в глубокие сугробы твердыми серыми комьями.
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