Байден отказал Украине в лицензии на производство ракет для Patriot

www.globallookpress.com/Michael Fischer/dpa Украина почти два года пыталась добиться от США разрешения на производство ракет для систем Patriot, но администрация экс-президента США Джо Байдена отклонила предложение без объяснений.
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