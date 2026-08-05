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Подробности Tomb Raider: Legacy of Atlantis, игры с Xbox 360 на ПК, релиз Beast of Reincarnation…

Подробности Tomb Raider: Legacy of Atlantis, игры с Xbox 360 на ПК, релиз Beast of Reincarnation…

Состоялся релиз Beast of Reincarnation, игроки и журналисты опубликовали первые отзывы; создатели Tomb Raider: Legacy of Atlantis рассказали о головоломках и ловушках; Microsoft введёт обратную совместимость игр с Xbox 360 на ПК; анонсирован киберпанковый симулятор управления магазином Probably Stolen; авторы Mafia: The Old Country в свежем трейлере напомнили о скором выходе DLC Man of Honor; ААА-экшен .

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