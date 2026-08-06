В Грузии отменили концерт Кристины Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте сообщила об отмене концерта в Грузии, запланированного на 7 августа. Об этом она объявила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
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