Глава Антикоррупционной прокуратуры не уверена, что пройдет веттинг

Хотя Вероника Драгалин считает себя честным человеком, она не уверена, что пройдет внешнюю оценку. Глава Антикоррупционной прокуратуры заявила в программе Cutia Neagră PLUS, что никто не уверен в этом и что вокруг нее витают подозрения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии