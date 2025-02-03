Глава Антикоррупционной прокуратуры не уверена, что пройдет веттинг

Хотя Вероника Драгалин считает себя честным человеком, она не уверена, что пройдет внешнюю оценку. Глава Антикоррупционной прокуратуры заявила в программе Cutia Neagră PLUS, что никто не уверен в этом и что вокруг нее витают подозрения.