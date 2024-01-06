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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канчельскис о Соболеве: «Потенциально он Дзюба 2.0. Может стать улучшенной версией Артема» 

Канчельскис о Соболеве: «Потенциально он Дзюба 2.0. Может стать улучшенной версией Артема» 

«Дзюба является лучшим нападающим России, поэтому он сильнее Соболева. Когда Александр забьет больше мячей, тогда и будем их сравнивать.

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