© New Africa/Shutterstock/FOTODOMУпотребление кофе во второй половине дня может ухудшать качество ночного сна — чтобы снизить влияние кофеина на организм, последнюю чашку напитка рекомендуется выпивать за шесть-восемь часов до отхода ко сну.