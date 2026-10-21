© New Africa/Shutterstock/FOTODOMУпотребление кофе во второй половине дня может ухудшать качество ночного сна — чтобы снизить влияние кофеина на организм, последнюю чашку напитка рекомендуется выпивать за шесть-восемь часов до отхода ко сну.
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