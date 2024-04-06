Друзья, напоминаем вам, что в городе стартовал месячник по благоустройству. Работы уже начались, активно идет уборка улиц, парков, территорий образовательных учреждений.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Друзья, напоминаем вам, что в городе стартовал месячник по благоустройству. Работы уже начались, активно идет уборка улиц, парков, территорий образовательных учреждений.