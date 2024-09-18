Пентхаус жены главы завода по созданию вакцин от COVID-19 арестовали в Москве

Стоимость такой квартиры без отделки в жилом комплексе бизнес-класса – от 80 млн рублей В Москве суд арестовал две квартиры супруги главы предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в попытке получить взятку, сообщает РИА Новости.