Пентхаус жены главы завода по созданию вакцин от COVID-19 арестовали в Москве

Стоимость такой квартиры без отделки в жилом комплексе бизнес-класса – от 80 млн рублей В Москве суд арестовал две квартиры супруги главы предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в попытке получить взятку, сообщает РИА Новости.
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