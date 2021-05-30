Профайлер оценил поведение Лукашенко на переговорах с Путиным

Политический эксперт рунетаПолитикаПрофайлер оценил поведение Лукашенко на переговорах с Путиным Настроение Лукашенко заметно менялось, когда речь заходила о запрете полетов авиакомпании "Белавия" в страны Европы.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСерж ПрологовНу, так фирма чей самолет уже разблачила обман. В представленной расшифровке радиообмена с экипажем самолета присутствуют сведения которых в действительности не было. В частности диспетчер убеждает командира корабля в том что офис фирмы не отвечает на звонки для согласования действий.Серж ПрологовА вообще... в 13ХХ году солдат одного итальянского княжества ("А") сбежал в соседнее княжество ("Б") прихватив с собой ведро из которого поил лошадь. Княжество "А" потребовало вернуть ведро - княжество "Б" отказалось. И тогда "А" объявило ВОЙНУ "Б". Ведро отвоевало, больше 2000 человек погибло, а в городе "А" с тех пор, на ратуше, висит ведро. ВЕДРО! А ни самолет! Занервничаешь: Совершенное вполне достаточный Casus belli для НАТО и никаких Уставных ограничений: "Страна участник НАТО подверглась разбойному и пиратскому нападению. Угнан самолет С ПАССАЖИРАМИ - ТЕРРОРИЗМ!" = А как быть России? Проявлять свою последовательность в борьбе с терроризмом или поддерживать своего, наглеца и мерзавца, "союзника"?Комментировать
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