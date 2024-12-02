НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

1 подписчик

Из рейтинга влиятельных людей Воронежской области выбыли более 10 человек

Из рейтинга влиятельных людей Воронежской области выбыли более 10 человек

Третий сезон рейтинга самых влиятельных людей региона стартует сегодня, 2 декабря. «Воронежские новости» перед началом основных публикаций решили проанализировать, кто выбыл из топа, а кого эксперты в этом году решили в список включить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх