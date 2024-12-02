Из рейтинга влиятельных людей Воронежской области выбыли более 10 человек

Третий сезон рейтинга самых влиятельных людей региона стартует сегодня, 2 декабря. «Воронежские новости» перед началом основных публикаций решили проанализировать, кто выбыл из топа, а кого эксперты в этом году решили в список включить.
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