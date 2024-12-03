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А где лицензия? Московский караоке-клуб «Философ» оказался в центре скандала

А где лицензия? Московский караоке-клуб «Философ» оказался в центре скандала

В центре громкого скандала оказался известный столичный караоке-клуб «Философ». Заведение, в котором нередко отдыхают, в том числе и звезды российского шоу-бизнеса, уличили в незаконной торговле алкоголем.

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