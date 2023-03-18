Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Там только мародеров не трогают.Экс-президент США...
  • Лидия Курзаева
    Может нанюхалась чего? 🤔Жена президента У...
  • Андрей Сим
    Вот и до Авдеевки добрались, недолго этим тварям укронацикам жить осталось и огонь корректировать. Выжечь бы их живым...Авиаударом ВКС РФ...

Американская конгрессвумен назвала ложью рассуждения о планах президента России вторгнуться в Европу

Американская конгрессвумен назвала ложью рассуждения о планах президента России вторгнуться в Европу

Распространяемые западными политиками и СМИ заявления о том, что президент России Владимир Путин якобы намеревается напасть на европейские страны, не соответствуют действительности.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх