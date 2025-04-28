Toyota заняла четыре первых места на Ралли Канарских островов

Jaanus Ree / Red Bull Content PoolДебют Ралли Канарских островов в чемпионате мира по классическому ралли WRC обернулся тотальным доминированием заводской команды Toyota Gazoo Racing WRT, которая заняла на финише четыре первых места.
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