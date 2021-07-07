Единая Россия определилась с кандидатами в Законодательное Собрание от Уссурийска

"Единая Россия" выдвинула кандидатов на выборы в Законодательное Собрание Приморского края. На избирательных округах, в которые входит территория Уссурийска, обошлось без сюрпризов — партия выдвинула победителей праймериз, сообщает ИА UssurMedia.
"Единая Россия" выдвинула кандидатов на выборы в Законодательное Собрание Приморского края. На избирательных округах, в которые входит территория Уссурийска, обошлось без сюрпризов — партия выдвинула победителей праймериз, сообщает ИА UssurMedia.
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