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Единая Россия определилась с кандидатами в Законодательное Собрание от Уссурийска

Единая Россия определилась с кандидатами в Законодательное Собрание от Уссурийска

"Единая Россия" выдвинула кандидатов на выборы в Законодательное Собрание Приморского края. На избирательных округах, в которые входит территория Уссурийска, обошлось без сюрпризов — партия выдвинула победителей праймериз, сообщает ИА UssurMedia.

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