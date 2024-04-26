США планируют конфисковать активы России в размере пяти миллиардов долларов. Однако у России есть чем ответить.
Око за око, доллар за доллар: План ответного удара по США предложен Кремлю
Комментарии
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Sergiy Che
Ну пиндосы наши ярды уже отжали де-юре... Когда наша Дума начнет реально обсуждать отжатие таковых же бабулясов но пиндосских, доступных нам в пользу России?....
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19 час.
Eduard
Пять миллиардов не 200 миллиардов,но тоже деньги.США страна не только мигрантов но и воров!
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15 час.
Eduard
Очень жаль,что выведя деньги из США мы их в Европе оставили у рабов США!
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15 час.
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