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Око за око, доллар за доллар: План ответного удара по США предложен Кремлю

Око за око, доллар за доллар: План ответного удара по США предложен Кремлю

США планируют конфисковать активы России в размере пяти миллиардов долларов. Однако у России есть чем ответить.

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Комментарии
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Sergiy Che
Ну пиндосы наши ярды уже отжали де-юре... Когда наша Дума начнет реально обсуждать отжатие таковых же бабулясов но пиндосских, доступных нам в пользу России?....
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19 час.
Eduard
Пять миллиардов не 200 миллиардов,но тоже деньги.США страна не только мигрантов но и воров!
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15 час.
Eduard
Очень жаль,что выведя деньги из США мы их в Европе оставили у рабов США!
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15 час.

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