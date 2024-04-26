Око за око, доллар за доллар: План ответного удара по США предложен Кремлю

Sergiy Che Ну пиндосы наши ярды уже отжали де-юре... Когда наша Дума начнет реально обсуждать отжатие таковых же бабулясов но пиндосских, доступных нам в пользу России?....

Eduard Пять миллиардов не 200 миллиардов,но тоже деньги.США страна не только мигрантов но и воров!