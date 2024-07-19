FES: уцелевшие при взрыве Везувия жители Помпей стали жертвами землетрясения

Итальянские ученые из Национального института геофизики и вулканологии в Риме раскрыли новые подробности извержения вулкана Везувий, уничтожившее города древнеримские города Помпеи и Геркуланум вместе с их населением около 2000 лет назад.
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