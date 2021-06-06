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Кто получит контроль над переводами денег из других стран

Кто получит контроль над переводами денег из других стран

Кто получит контроль над переводами денег из других стран Ксения ПоповаВ Государственную Думу Российской Федерации поступили поправки о том, что необходимо осуществлять контроль над денежными переводами из определенного списка стран в Россию.

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