В Воронежской области мужчина угрожал убийством медицинскому работнику

Медик сделал замечание воронежцу, который находился на территории организации в состоянии опьянения. В результате между людьми произошел конфликт, в ходе которого местный житель достал травматический пистолет, дуло которого направил в голову медика, после чего начал угрожать убийством.
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