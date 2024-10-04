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Воронежские новости

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В Воронежской области мужчина угрожал убийством медицинскому работнику

В Воронежской области мужчина угрожал убийством медицинскому работнику

Медик сделал замечание воронежцу, который находился на территории организации в состоянии опьянения. В результате между людьми произошел конфликт, в ходе которого местный житель достал травматический пистолет, дуло которого направил в голову медика, после чего начал угрожать убийством.

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