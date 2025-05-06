☝️Выпускников медвузов заставят отрабатывать 3 года в госполиклиниках или больницах. Это касается всех тех, кто учился на бюджете.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
☝️Выпускников медвузов заставят отрабатывать 3 года в госполиклиниках или больницах. Это касается всех тех, кто учился на бюджете.