«Аль-Наср» проиграл 2 из 3 последних матчей в саудовской лиге и отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» на 9 очков. У Роналду один гол за три недели

Команда Стефано Пиоли сегодня уступила «Аль-Орубе» (1:2), а 21 февраля – «Аль-Иттифаку» (2:3). Также в последних четырех играх во всех турнирах у нее одна победа (над «Аль-Вахдой») и одна ничья (с «Персеполисом» в Лиге чемпионов Азии).