Что случилось ночью, 5 мая 2024 года

В открытом доступе многие месяцы находились данные о тысячах онлайн-совещаний в бундесвере. Они проводились через платформу Webex, притом закрыть доступ к ней военные ФРГ – после официального запроса газеты, которая провела расследование об утечке.
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