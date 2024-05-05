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Что случилось ночью, 5 мая 2024 года

Что случилось ночью, 5 мая 2024 года

В открытом доступе многие месяцы находились данные о тысячах онлайн-совещаний в бундесвере. Они проводились через платформу Webex, притом закрыть доступ к ней военные ФРГ – после официального запроса газеты, которая провела расследование об утечке.

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Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
Перечитывали бы прежде чем отправлять. Ляпы второгодника.
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14 час.

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