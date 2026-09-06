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Царьград

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"Денег не возьмут": Туристка назвала главную ловушку для русских в Узбекистане

"Денег не возьмут": Туристка назвала главную ловушку для русских в Узбекистане

Русская тревел-блогерша Елена Лисейкина поделилась наблюдениями о поездке в Узбекистан, где местные жители удивляют гостеприимством и бесплатными угощениями.

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