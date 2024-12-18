Жителю Новоаннинского района назначены административные штрафы на общую сумму 300 000 рублей за несанкционированное размещение рекламных объявлений Мировым судьей установлено, что в мае 2024 года К.
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Жителю Новоаннинского района назначены административные штрафы на общую сумму 300 000 рублей за несанкционированное размещение рекламных объявлений Мировым судьей установлено, что в мае 2024 года К.