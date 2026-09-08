Как появилось советское поворотное крыло: от Bell X-5 до Су-7ИГ

Советские истребители-бомбардировщики Су-7БМ на стоянке аэродрома, а летчики отрабатывают элемент «пеший по-летному»Лётчик-испытатель Сергей Ильюшин поднял в воздух машину, которой предстояло открыть советскую эпоху изменяемой стреловидности.
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