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Царьград

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Российское посольство обвиняет СМИ Португалии в искажении фактов об ударах в Киеве

Российское посольство обвиняет СМИ Португалии в искажении фактов об ударах в Киеве

Российское посольство в Португалии заявило о дезинформации в местных СМИ. Повреждение португальского посольства в Киеве приписывают России, хотя посольство утверждает, что всему виной работа украинской ПВО.

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