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«Рука не дрогнет»: Медведев пригрозил Западу «глобальной войной»

«Рука не дрогнет»: Медведев пригрозил Западу «глобальной войной»

В новостную повестку вновь ворвался замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. В Telegram он опубликовал пост, в котором прокомментировал недавние заявления западных политиков, суть которых сводится к тому, что «мир не может позволить себе победу России» в конфликте на Украине.

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