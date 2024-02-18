«Рука не дрогнет»: Медведев пригрозил Западу «глобальной войной»

В новостную повестку вновь ворвался замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. В Telegram он опубликовал пост, в котором прокомментировал недавние заявления западных политиков, суть которых сводится к тому, что «мир не может позволить себе победу России» в конфликте на Украине.