Археологи неожиданно обнаружили огромную виллу на раскопках древней столицы

Йорг Фассбиндер, геофизик из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана и ведущий автор исследования, представил результаты своего исследования на ежегодном собрании Американского геофизического союза (AGU) 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии