В России предложили ужесточить штрафы за фальсификат

В России необходимо ввести оборотные штрафы за несоответствие наименования и состава продукции. Предложение ужесточить наказание за сбыт фальсификата внес глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, его цитирует газета «Известия».
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